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Повышение стоимости проезда в Киеве: придется менять синие жетоны на зеленые


фото: Facebook-сторінка "Транспорт Києва"
В киевском метро с 14 июля из-за подорожания стоимости проезда синие жетоны заменят на зеленые

Об этом сообщают в пресс-служба метрополитена.

"В связи с изменением тарифа появляются зеленые жетоны. Обменять старые на новые можно без доплаты в течение июля, в августе - уже с доплатой", - говорится в сообщении.

В кассе можно обменять только один жетон. Больше только в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт и Дарница. Центры работают с 9:00 до 19:00.

С 14 июля проезд в метро возрастет почти вдвое - с 5 гривен до 8.

 

 

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