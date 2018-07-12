Повышение стоимости проезда в Киеве: придется менять синие жетоны на зеленые

12 июля, 2018, 12:13

В киевском метро с 14 июля из-за подорожания стоимости проезда синие жетоны заменят на зеленые

Об этом сообщают в пресс-служба метрополитена.

"В связи с изменением тарифа появляются зеленые жетоны. Обменять старые на новые можно без доплаты в течение июля, в августе - уже с доплатой", - говорится в сообщении.

В кассе можно обменять только один жетон. Больше только в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт и Дарница. Центры работают с 9:00 до 19:00.

С 14 июля проезд в метро возрастет почти вдвое - с 5 гривен до 8.