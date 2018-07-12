Повышение стоимости проезда в Киеве: придется менять синие жетоны на зеленые
12 июля, 2018, 12:13
В киевском метро с 14 июля из-за подорожания стоимости проезда синие жетоны заменят на зеленые
Об этом сообщают в пресс-служба метрополитена.
"В связи с изменением тарифа появляются зеленые жетоны. Обменять старые на новые можно без доплаты в течение июля, в августе - уже с доплатой", - говорится в сообщении.
В кассе можно обменять только один жетон. Больше только в сервисных центрах на станциях Майдан Незалежности, Дорогожичи, Политехнический институт и Дарница. Центры работают с 9:00 до 19:00.
С 14 июля проезд в метро возрастет почти вдвое - с 5 гривен до 8.
- Напомним, проезд подорожает не только в метро, но и в наземных видах транспорта.
- После повышения цены на проезд в киевском метро будут введены новые виды проездных.
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