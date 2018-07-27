В Киеве внедорожник сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и врезался в автобус

27 июля, 2018, 17:54

В пятницу, 27 июля, в Киеве внедорожник Volkswagen Tiguan сбил на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, когда ее сбил автомобиль и, протащив около 10 метров, столкнулся с автобусом Peugeot, стоявшим на тротуаре.

От удара Volkswagen отбросило на дорогу, а женщина осталась лежать под автобусом. Скорая, прибывшая на место ДТП, увезла ее в бессознательном состоянии. По дороге в больницу женщина умерла.