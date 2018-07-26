В Луцке чиновник погорел на взятке за ветеринарную аптеку

26 июля, 2018, 09:23

В Луцке задержали на взятке чиновника управления государственной архитектурно-строительной инспекции

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, при получении неправомерной выгоды задержали и посредника.

Чиновник и его сообщник требовали и получили $4 тысячи от заказчика реконструкции ветеринарной аптеки в одном из районных центров Волыни за принятие положительного решения по результатам проверки объекта строительства.

В уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос относительно сообщения обоим фигурантам этого дела о подозрении и избрании им меры пресечения.