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В Луцке чиновник погорел на взятке за ветеринарную аптеку


фото: ГПУ
В Луцке задержали на взятке чиновника управления государственной архитектурно-строительной инспекции

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Кроме того, при получении неправомерной выгоды задержали и посредника.

Чиновник и его сообщник требовали и получили $4 тысячи от заказчика реконструкции ветеринарной аптеки в одном из районных центров Волыни за принятие положительного решения по результатам проверки объекта строительства.

В уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос относительно сообщения обоим фигурантам этого дела о подозрении и избрании им меры пресечения.

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