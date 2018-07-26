В Луцке чиновник погорел на взятке за ветеринарную аптеку
26 июля, 2018, 09:23
В Луцке задержали на взятке чиновника управления государственной архитектурно-строительной инспекции
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Кроме того, при получении неправомерной выгоды задержали и посредника.
Чиновник и его сообщник требовали и получили $4 тысячи от заказчика реконструкции ветеринарной аптеки в одном из районных центров Волыни за принятие положительного решения по результатам проверки объекта строительства.
В уголовном производстве следователями проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, по завершению которых будет решаться вопрос относительно сообщения обоим фигурантам этого дела о подозрении и избрании им меры пресечения.
- Напомним, в Днепре руководитель СИЗО просил взятку автомобилем "Волга".
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