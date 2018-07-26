В Днипре руководитель СИЗО просил взятку "Волгой"

26 июля, 2018, 08:14

в Днипре одного из руководителей государственного учреждения "Днипровское учреждение исполнения наказаний-4" поймали на получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, за решение проблемы осудженого один из руководителей требовал от него 30 тысяч гривен взятки. Однако, в качестве неправомерной выгоды ему должны были предоставить автомобиль марки "ГАЗ 31029" и 8 тысяч гривен. Деньги должны были перечислить на указанный им карточный счет.

24 июля правоохранители задержали подполковника внутренней службы в служебном кабинете. Правоохранители изъяли карту, на которую были перечислены деньги и автомобиль.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены многочисленные факты получения фигурантом неправомерной выгоды.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Это уже второй случай задержания должностных лиц данного учреждения. Уличенные в противоправной деятельности лица систематически требовали и получали от осужденных денежные средства за решение вопросов об условно-досрочном освобождении, переводе их из других колоний в СИЗО для дальнейшего отбывания наказания.