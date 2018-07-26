 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Днипре руководитель СИЗО просил взятку "Волгой"


фото: Нацполіція
в Днипре одного из руководителей государственного учреждения "Днипровское учреждение исполнения наказаний-4" поймали на получении неправомерной выгоды

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, за решение проблемы осудженого один из руководителей требовал от него 30 тысяч гривен взятки. Однако, в качестве неправомерной выгоды ему должны были предоставить автомобиль марки "ГАЗ 31029" и 8 тысяч гривен. Деньги должны были перечислить на указанный им карточный счет.

24 июля правоохранители задержали подполковника внутренней службы в служебном кабинете. Правоохранители изъяли карту, на которую были перечислены деньги и автомобиль.

Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены многочисленные факты получения фигурантом неправомерной выгоды.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Это уже второй случай задержания должностных лиц данного учреждения. Уличенные в противоправной деятельности лица систематически требовали и получали от осужденных денежные средства за решение вопросов об условно-досрочном освобождении, переводе их из других колоний в СИЗО для дальнейшего отбывания наказания.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать