В Днипре руководитель СИЗО просил взятку "Волгой"
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Так, за решение проблемы осудженого один из руководителей требовал от него 30 тысяч гривен взятки. Однако, в качестве неправомерной выгоды ему должны были предоставить автомобиль марки "ГАЗ 31029" и 8 тысяч гривен. Деньги должны были перечислить на указанный им карточный счет.
24 июля правоохранители задержали подполковника внутренней службы в служебном кабинете. Правоохранители изъяли карту, на которую были перечислены деньги и автомобиль.
Отмечается, что во время проведения следственно-оперативных мероприятий были установлены многочисленные факты получения фигурантом неправомерной выгоды.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Это уже второй случай задержания должностных лиц данного учреждения. Уличенные в противоправной деятельности лица систематически требовали и получали от осужденных денежные средства за решение вопросов об условно-досрочном освобождении, переводе их из других колоний в СИЗО для дальнейшего отбывания наказания.
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