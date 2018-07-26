В крупных городах построят транспортные пересадочные хабы, - Минрегион
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.
“Мы хотим, чтобы в украинских больших городах все маршрутные сети также были качественно соединены между собой транспортно-пересадочными узлами. Городам это поможет сформировать правильную логистику и взаимосвязи между всеми основными видами транспорта и регулировать пассажиропотоки. Для людей это комфорт и скорость передвижения”, - отметил Парцхаладзе.
В соответствии с новыми государственными строительными нормами, такие узлы следует размещать преимущественно в периферийной зоне городов или на подходах к центру города для ограничения въезда в центральную зону индивидуального транспорта.
В частности, международные ТПУ следует размещать возле аэропортов, железнодорожных вокзалов, портов; региональные и пригородные - у автостанций, пригородных железнодорожных станций; городские - возле станций скоростных видов транспорта (метрополитена, скоростного трамвая, городской железной дороги), в местах пересечения нескольких видов пассажирского транспорта и в районах крупных общественных или торговых объектов.
Транспортно-пересадочные узлы должны обеспечивать максимально комфортную и быструю пересадку пассажиров с одного вида транспорта на другой. Поэтому дальность пешеходных подходов до остановок в ТПУ не должна превышать 200 м. Затраты времени на осуществление пересадок не должны превышать 10 минут с учетом времени на ожидание. Если же проектирование предполагает, что дальность пешеходных подходов превышает нормативную, то для сокращения затрат времени на пересадку надо использовать локальные транспортные системы - эскалаторы и травелаторы.
Обновленные ГСН официально вступают в действие с 1 сентября 2018 года.
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Напомним, Минрегион предлагает ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах.
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