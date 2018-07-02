Минрегион хочет обязать супермаркеты обустраивать туалеты для посетителей

2 июля, 2018, 16:06

Минрегион предлагает ввести обязательную норму по проектированию общественных туалетов для посетителей в крупных супермаркетах, гипермаркетах и других продовольственных магазинах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

Соответствующие предложения содержатся в изменениях к ГСН.2.2-23:2009 "Дома и сооружения. Предприятия торговли". Отмечается, что в действующих нормах прописана необходимость проектирования туалетов только в таких непродовольственных заведениях, как ТРЦ, универмаги, крупные магазины одежды или обуви

"Казалось бы, такой незначительный, но важный вопрос - туалеты для посетителей в супермаркетах и крупных продуктовых магазинах. Мы хотим сделать это обязательным и для продуктовых магазинов, в частности, крупных супермаркетов и гипермаркетов. Люди могут провести до нескольких часов, выбирая продукты в таких заведениях, но потому что эта норма является не обязательной, то чаще всего туалеты в них обустраивают только для персонала", - отметил он.

Согласно изменениям в ГСН, общественные туалеты для посетителей следует проектировать в супермаркетах, гипермаркетах, гастрономах и крупных продуктовых магазинах с торговой площадью 2500 кв. м и более из расчета 1 санитарный прибор на 600 кв. м торговой площади.

Туалетные комнаты должны быть раздельными для мужчин и женщин и обязательно иметь универсальную кабину для людей с инвалидностью.