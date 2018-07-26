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В Госгеонедрах рассказали, как будут привлекать иностранных инвесторов к добыче газа

Государственная служба геологии и недр впервые за независимость Украины разработала электронные аукционы, на которых можно будет осуществить продажу участков недр

Об этом сообщил и.о. главы Госгеонедр Олег Кирилюк в эфире Еспресо.TV.

"Электронные аукционы в первую очередь дают открытость, возможность отследить все этапы продаж, использования электронной площадки и участие в торгах в любом городе. К аукциону можно привлечь не только украинских инвесторов, но и иностранных, которые будут привозить сюда свои технологии и современную технику”, - рассказал Кирилюк.

Сейчас Госгеонедра подготовили 44 участка для выставления на электронные торги, среди них 14 - на шельфе, остальные - на суше.

"Участки на суше Украины расположены в 5-6 областях, как на Востоке, так и на Западе. Здесь ресурсные показатели газа составляют более 150 млрд кубометров газа. Первичная стоимость участков составляет примерно 3 млрд гривен”, - добавил глава ведомства.

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