Украинские компании планируют увеличить добычу газа

5 июля, 2018, 15:44

Госслужба геологии и недр Украины привела данные, свидетельствующие о том, что украинские нефтегазодобытчики планируют активизировать свою деятельность и ведут активную работу в направлении получения разрешительных документов на добычу

Об этом сообщает LB.ua.

Исходя из данных Госгеонедр, ряд компаний получают новые и расширяют старые лицензии на разработку углеводородных месторождений.

East Europe Petroleum расширяет 5 своих лицензионных площадей: Деражнянскую, Боярско-Чапаевскую, Клюшниковскую, Майоровскую, и Юго-Свистунковскую и отказывается от добычи сланцевого газа в пользу природного на Ново-Диканьской, Флеровсько-Юбилейной, Ольшанской, Гулаковской и Бутовского-Миргородской площадях.

33% EEP принадлежат государству в лице НАК "Надра Украины", а другая часть - кипрской компании Hartlog Limited, которую связывают с харьковским бизнесменом Павлом Фуксом.

Также была обнародована заявка ТВИНС ГРУПП на получение лицензии по Дубровский площади. В прошлом на эту площадь претендовала компания "Ангро Инвест", которую СМИ часто связывают с владельцем группы АТБ Геннадием Буткевичем.

Специальные разрешения на разработку Звязовской и Филенково-Черняховской площадей могут получить компании ЭЛИОН ИНВЕСТ и ПРАЙС КОМПАНИ. Ранее по ним уже были подписаны приказы о выдаче спецразрешений на "Голден Деррик" (East Europe Petroleum). И хотя лицензии так и не были получены, вполне вероятно, что площади входят в орбиту интересов Павла Фукса.

На Бобрицкую площадь претендует компания СЕНС-Д учредителем которой, согласно единого реестра, указан Андрей Гавриш из Днепропетровской области. Также Андрей Гавриш в свое время руководил ТД "АМ Трейд".

"Вест-газ-плюс" подал заявку на Приречную площадь. По данным единого реестра, владельцем компании является Александр Ильин.

Добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4,2% по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 825,3 млн кубометров.