В Египте зоопарк покрасил осла и выдавал его за зебру
Об этом сообщает ВВС.
Фотографии с животным обнародовал студент Махмуд Сархан после посещения зоопарка. Кроме небольших размеров животного и заостренных ушей, на морде были заметны черные пятна.
Изображения быстро приобрели популярность, а эксперты начали обсуждать, какого же вида это животное на самом деле. Господин Сархан рассказал местной новостной группе Extranews, что в отряде находились два животных и обое были разрисованы.
Ветеринар, с которым связалась Extranews.tv, сказал, что в настоящей зебры морда черная, а полосы более прямые и параллельные.
Зато директор зоопарка Мохамед Султан в эфире местной радиостанции Nogoum FM настаивал, что животное было настоящим.
Практика замены животных встречается в различных зоопарках по всему миру. Так, зоопарк в секторе Газа в 2009 году из-за израильской блокады и невозможности получить зебр разрисовал соответствующим рисунком двух ослов. Другой зоопарк Газы в 2012 году из-за нехватки настоящих животных выставил чучела.
В 2013 году китайский зоопарк в провинции Хэнань попытался выдать тибетского мастифа за африканского льва, а в 2017 году зоопарк провинции Гуанси выставил надувных пингвинов. За несколько недель другой зоопарк в Гуанси раскритиковали за выставленных пластмассовых бабочек.
- Напомним, ранее в зоопарке Николаева впервые за 20 лет родились удавы.
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится