В Николаевском зоопарке впервые за 20 лет родились удавы

25 июля, 2018, 13:56

В Николаевском зоопарке впервые за 20 лет родились маленькие удавы

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Всего маленьких удавов 26. Новорожденные - дети самца по кличке Бизон и самки - Марки. О том, что самка была беременна, работники зоопарка только догадывались.

Некоторых удавов работникам пришлось вытаскивать из скорлупы. Сейчас новорожденных поместили в специальный контейнер с подогревом и водой. Говорят, что рядом с родителями им находиться опасно, ибо у пресмыкающихся нет материнского инстинкта.

Удавчики пока слепые и питаются за счет веществ, которые получили из скорлупы яиц. Только с первой линькой, которая состоится на днях, они смогут кушать самостоятельно.