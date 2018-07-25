В Николаевском зоопарке впервые за 20 лет родились удавы
25 июля, 2018, 13:56
В Николаевском зоопарке впервые за 20 лет родились маленькие удавы
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Всего маленьких удавов 26. Новорожденные - дети самца по кличке Бизон и самки - Марки. О том, что самка была беременна, работники зоопарка только догадывались.
Некоторых удавов работникам пришлось вытаскивать из скорлупы. Сейчас новорожденных поместили в специальный контейнер с подогревом и водой. Говорят, что рядом с родителями им находиться опасно, ибо у пресмыкающихся нет материнского инстинкта.
Удавчики пока слепые и питаются за счет веществ, которые получили из скорлупы яиц. Только с первой линькой, которая состоится на днях, они смогут кушать самостоятельно.
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