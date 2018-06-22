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Стоит ли переходить с обычных сигарет на электронные. Объяснения Супрун

Ученые до сих пор не предоставили убедительных свидетельств, что переход на электронные сигареты является удачным решением

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

С каждым годом количество потребителей электронных сигарет в мире неуклонно увеличивается - от около 7 миллионов в 2011 году до 35 миллионов в 2016 году.

Существуют исследования, которые указывают, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех, по сравнению с теми, кто эти устройства не использует.

К тому же, такой способ способствует возникновению нового, так называемого дуального (двойного) стиля курения, то есть потребления электронных и обычных сигарет одновременно.

В Украине почти каждый 5-й подросток (13-15 лет) является потребителем электронных сигарет согласно результатам Глобального опроса молодежи о потреблении табака, проведенного в 2017 году.

"Использование электронных сигарет некурящими, особенно детьми и подростками, может привести к возникновению никотиновой зависимости и повышает риск начать курить обычные сигареты. Опасным является и пассивное курение е-сигарет, особенно для беременных женщин и детей”, - отмечает врач.

Центр по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) отмечает, что в целом электронные сигареты являются менее вредными за табак. Хотя в составе жидкости большинство электронных изделий также содержат никотин, который вызывает зависимость.

Другие ученые говорят, что дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких, может вызвать воспаление легких и повышает риск развития хронического обструктивного заболевания легких.

"Поскольку мы до сих пор не знаем, какой эффект это может вызвать в долгосрочной перспективе, от электронных сигарет лучше воздерживаться, как и от обычных. Не ищите легких путей бросить курить. Лучший способ сделать это - отказаться от курения вообще", - добавила Супрун.

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