Трамп и Путин договорились о разделе Косово, - СМИ
Об этом пишет приштинская Gazeta Ekspres.
Со ссылкой на дипломатические источники издание заявляет, что существует возможность того, что Трамп договорился об этом с президентом России Владимиром Путиным на недавнем хельсинкском саммите.
Согласно информации, предоставленной газетой, администрация Трампа, в частности те, кто имеет дело с внешней политикой, согласились, что Косово должно предоставить территорию, в частности северные регионы Сербии в обмен на признание.
"Известно, что администрация Дональда Трампа думает то же, что и Россия, когда речь идет о разделе Косово", - сказано в документе.
Эта коренная перемена в политике президента США состоялась после отставки бывшего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера и после прибытия на это место Джона Болтона, который, по данным газеты, известный своим антикосовским подходом с того времени, когда он был послом США в Организации Объединенных Наций.
"Существует вероятность того, что будет обсуждаться обмен территории. Но конец этой драмы в том, что Косово, то что от него осталось, можно считать провинцией Албании" , - говорит безымянный источник письма, цитируемого в Приштине.
Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.
- Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Президент Сербии Александар Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косово должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.
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