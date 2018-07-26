 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США и ЕС договорились избежать торговой войны, - Трамп

США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Вашингтоне, сообщает BBC.

США и Европейский Союз будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию - за исключением товаров автопрома.

Они также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт в Европу американской сои.

Читайте также: Саммит G7 в шаге от пропасти: смогут ли лидеры Запада предотвратить торговую войну

Кроме того, Европейский Союз увеличит импорт из США сжиженного газа и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".

США и ЕС согласились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов, пока ведутся переговоры, а также работать над реформой ВТО.

Оглашая заявление в Белом доме, Трамп добавил, что между Вашингтоном и Брюсселем начался "новый этап".

Юнкер со своей стороны назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевых тарифах на промышленные товары

"У меня сегодня была одна цель - заключить соглашение. И мы заключили соглашение. У нас есть ряд направлений, по которым мы можем работать", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июля, 2018 четверг

больше новостей

26 июля, 2018 четверг

25 июля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать