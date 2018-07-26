США и ЕС договорились избежать торговой войны, - Трамп

26 июля, 2018, 14:02

США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле

Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером в Вашингтоне, сообщает BBC.

США и Европейский Союз будут добиваться отмены торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию - за исключением товаров автопрома.

Они также договорились развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве, в частности, повысить экспорт в Европу американской сои.

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Кроме того, Европейский Союз увеличит импорт из США сжиженного газа и, по словам Трампа, превратится в "огромного покупателя".

США и ЕС согласились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов, пока ведутся переговоры, а также работать над реформой ВТО.

Оглашая заявление в Белом доме, Трамп добавил, что между Вашингтоном и Брюсселем начался "новый этап".

Юнкер со своей стороны назвал встречу конструктивной и сказал, что его основной целью была договоренность о нулевых тарифах на промышленные товары

"У меня сегодня была одна цель - заключить соглашение. И мы заключили соглашение. У нас есть ряд направлений, по которым мы можем работать", - сказал он.