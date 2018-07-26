"Динамо" и "Шахтер" стартовали в чемпионате Украины победами
"Динамо" принимало "Ворсклу" при пустых трибунах "Олимпийского" из-за наказания клуба за поведение болельщиков в прошлом сезоне. Победу хозяевам принес единственный гол, который на 44-й минуте в свои ворота после удара Артема Беседина срезал Ардин Даллку.
"Шахтер" в гостях выиграл у новичка премьер-лиги - черниговской "Десны". Голами отметились экс-динамовец Жуниор Мораес и Марлос.
Чемпионат Украины. 1-й тур
"Динамо" - "Ворскла" 1:0
Гол: Даллку, 44
"Десна" - "Шахтер" 0:2
Голы: Жуниор Мораес, 32, Марлос, 56
Чемпионат Украины начался 22 июля тремя матчами: "Заря" победила "Мариуполь" - 2:1, "Карпаты" проиграли "Александрии" - 0:2, "Арсенал" уступил "Львову" - 0:2. 23 июля "Черноморец" выиграл у "Олимпика" - 2:1.
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Сезон в Украине открылся матчем за Суперкубок, в котором "Динамо" победило "Шахтер" - 1:0.
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