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"Динамо" и "Шахтер" стартовали в чемпионате Украины победами


фото: fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" и "Шахтер" выиграли первые матчи нового чемпионата Украины по футболу

"Динамо" принимало "Ворсклу" при пустых трибунах "Олимпийского" из-за наказания клуба за поведение болельщиков в прошлом сезоне. Победу хозяевам принес единственный гол, который на 44-й минуте в свои ворота после удара Артема Беседина срезал Ардин Даллку.

"Шахтер" в гостях выиграл у новичка премьер-лиги - черниговской "Десны". Голами отметились экс-динамовец Жуниор Мораес и Марлос.

Чемпионат Украины. 1-й тур

"Динамо" - "Ворскла" 1:0

Гол: Даллку, 44

"Десна" - "Шахтер" 0:2

Голы: Жуниор Мораес, 32, Марлос, 56

Чемпионат Украины начался 22 июля тремя матчами: "Заря" победила "Мариуполь" - 2:1, "Карпаты" проиграли "Александрии" - 0:2, "Арсенал" уступил "Львову" - 0:2. 23 июля "Черноморец" выиграл у "Олимпика" - 2:1.

 

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