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"Динамо" хочет купить итальянского футболиста


фото: Sky Sports
Киевское "Динамо" интересуется итальянским форвардом Алессио Черчи

Об этом сообщает Todomercadoweb.es.

Киевляне сделали запрос представителям футболиста относительно его возможного трансфера. Сейчас он является свободным агентом. "Динамо" - не единственный клуб, который интересуется 31-летним итальянцем. Форварда в своем составе хотят видеть турецкие клубы - "Бурсаспор", "Гезтепе" и "Сивасспор".

Летом у Черчи закончился договор с итальянской "Вероной", за которую он выступал в прошлом сезоне. На его счету 25 матчей во всех турнирах и 3 гола.

Также нападающий выступал за итальянские "Аталанту", "Рому", "Фиорентину", "Торино", "Милан", "Дженоа" и испанский "Атлетико".

"Динамо" пребывает в поисках форварда, поскольку в распоряжении клуба остались только два номинальных нападающих - Назарий Русин и Артем Беседин.

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