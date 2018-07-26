"Динамо" хочет купить итальянского футболиста
Об этом сообщает Todomercadoweb.es.
Киевляне сделали запрос представителям футболиста относительно его возможного трансфера. Сейчас он является свободным агентом. "Динамо" - не единственный клуб, который интересуется 31-летним итальянцем. Форварда в своем составе хотят видеть турецкие клубы - "Бурсаспор", "Гезтепе" и "Сивасспор".
Летом у Черчи закончился договор с итальянской "Вероной", за которую он выступал в прошлом сезоне. На его счету 25 матчей во всех турнирах и 3 гола.
Также нападающий выступал за итальянские "Аталанту", "Рому", "Фиорентину", "Торино", "Милан", "Дженоа" и испанский "Атлетико".
"Динамо" пребывает в поисках форварда, поскольку в распоряжении клуба остались только два номинальных нападающих - Назарий Русин и Артем Беседин.
- 25 июля "Динамо" стартовало в чемпионате Украины победой над полтавской "Ворсклой".
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