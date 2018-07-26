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Позиция США останется незыблемой, - Яценюк о непризнании Госдепом аннексии Крыма


фото: yatsenyuk.org
Заявление американского Госдепартамента по Крыму имеет прямую параллель с непризнанием США захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году

Об этом на своей странице в Facebook написал лидер "Народного фронта", бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Он приветствовал заявление Государственного секретаря США Майкла Помпео о непризнании незаконной аннексии Крыма Россией.

По его словам, эта однозначная позиция, равно как и преданность территориальной целостности Украины, будут оставаться незыблемыми.

"В этом заявлении - прямая параллель с непризнанием Соединенными Штатами захвата Балтийских государств, которое совершил Советский Союз в 1940 году. Пусть через десятилетия, но справедливость была восстановлена. Справедливость над агрессором неизбежно будет торжествовать и на этот раз", - подчеркнул Яценюк.

Отметим, вчера Государственный департамент США сделал официальное заявление, в котором подтвердил непризнание российской аннексии Крыма и призвал РФ уважать международное право и прекратить оккупацию украинского полуострова.

"США вновь подтверждают свой отказ признать требования Кремля относительно суверенитета над территорией, захваченной силой, что противоречит международному праву. Совместно с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются поддерживать эту политику до восстановления территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

  • Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что во время встречи Владимира Путина и Дональда Трампа президент США не уступил ни в одном из вопросов, которые касаются Украины.
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