Евровидение-2017: Счетная палата заявила о нарушениях на 68 млн

26 июля, 2018, 16:37

Счетная палата Украины заявила о нарушениях, неэффективном и неэкономном использовании средств во время проведения Евровидения-2017 в Киеве в общем на 68,6 млн грн

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

"На подготовку и проведение песенного конкурса в Украине была потрачена колоссальная сумма - более 787 млн грн. Но, к сожалению, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не обеспечили в полной мере ее экономного использования", - сказал Пацкан.

Так, по утверждению Счетной палаты, Национальная общественная телерадиокомпания Украины с нарушением действующего и бюджетного законодательства использовала 46,2 млн грн, из которых 1,6 млн грн не по целевому назначению, еще 13,4 млн грн - неэкономно. Кроме того, было допущено неэффективное использование 9 млн грн.

В Счетной палате также сообщили о просроченной дебиторской задолженности организаторов песенного конкурса в размере 0,7 млн грн.

"Кроме того, к настоящему времени не возвращены 430,6 млн грн, которые были перечислены Европейском вещательном союзе с резервного фонда Госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест", - добавили в Счетной палате.

В ведомстве также обвинили ПАО "НСТУ" в ненадлежащем контроле выполнения собственных распоряжений и отсутствии действенного контроля Госкомтелерадио как органа управлением имуществом, за что исключительные имущественные права интеллектуальной собственности в целом на сумму 33,9 млн грн по данным бухгалтерского учета не учитываются.

"А это - нарушение Закона Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине", - подчеркнули в Счетной палате.

В целом на подготовку и проведение в 2017 году Евровидение из общего фонда госбюджета потрачено 325,3 млн грн; 192,8 млн грн субвенций из местного бюджета г. Киева; 77,4 млн грн средств от хозяйственной деятельности, полученных ПАО "НСТУ" во время подготовки конкурса. Кроме того, на эти мероприятия были также направлены средства других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА в сумме 192 млн грн. Совокупные расходы - 787,5 млн грн.