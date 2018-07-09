Украина впервые не будет участвовать в Детском Евровидении

9 июля, 2018, 13:20

В Национальной общественной телерадиокомпании заявили, что в этом году Украина не будет принимать участие в "Детском Евровидении" из-за недофинансирования Общественного вещателя

Об этом говорится на сайте UA: Общественное вещание.

"Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании. В этом году НСТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос, и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении.

Из госбюджета предусмотрено лишь 776 млн грн расходов на НСТУ, что не покрывает затрат компании даже до конца года.

Вещатель напоминает, что Украина участвует в конкурсе с 2006 года, однако впервые за всю историю конкурса вынуждена отказаться от участия.

Детский песенный конкурс "Евровидение" – ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.