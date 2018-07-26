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ЕС поможет Украине построить "с нуля" 12 путепроводов, - Мининфраструктуры

Евросоюз поможет Украине построить 12 путепроводов на пересечениях автомобильных и железнодорожных путей

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил советник министра инфраструктуры Виктор Загреба.

"Мы понимаем и видим по статистике большую потребность построения новых путепроводов там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин, и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с "Укрзализныцей" и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине ", - сказал Загреба.

Советник министра отметил, что развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе.

"Сейчас это уже есть в документах, согласованное в Брюсселе. Не знаю, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить "с нуля". Это много", - подчеркнул Загреба.

По словам чиновника, путепроводы будут строить на дорогах международного значения, которые пересекаются с железной дорогой.

"По предварительным договоренностям, это должен быть инвестиционный план восточного партнерства: ЕС выделяет средства на помощь своим восточным партнерам - 6 стран, ближайших соседей ЕС", - добавил советник председателя Мининфраструктуры.

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