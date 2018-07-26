Боец UFC Макгрегор признает вину в скандальном деле
26 июля, 2018, 10:52
Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился признать вину в деле о нападении на автобус
Об этом сообщает USA Today.
Сегодня в США состоится очередное слушание по делу Макгрегора. Чтобы избежать тюремного срока, ирландский боец готов признать свою вину и заключить соглашение с прокурором. Таким образом, вместо предъявленных семи лет заключения, ему снимут два обвинительных приговора и обяжут к выплате компенсации автобусной компании и всем пострадавшим.
Инцидент с нападением Макгрегора на автобус в котором находился россиянин Хабиб Нурмогамедов произошел в апреле 2018 года, в результате атаки ирландца пострадали два других бойца UFC.
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