Боец UFC Макгрегор признает вину в скандальном деле

26 июля, 2018, 10:52

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор согласился признать вину в деле о нападении на автобус

Об этом сообщает USA Today.

Сегодня в США состоится очередное слушание по делу Макгрегора. Чтобы избежать тюремного срока, ирландский боец готов признать свою вину и заключить соглашение с прокурором. Таким образом, вместо предъявленных семи лет заключения, ему снимут два обвинительных приговора и обяжут к выплате компенсации автобусной компании и всем пострадавшим.

Инцидент с нападением Макгрегора на автобус в котором находился россиянин Хабиб Нурмогамедов произошел в апреле 2018 года, в результате атаки ирландца пострадали два других бойца UFC.

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