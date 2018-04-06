Месть или пиар. Зачем Макгрегору скандал с разбитым автобусом и арестом

6 апреля, 2018, 18:15

Дмитрий Марценишин

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор напал на автобус с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и устроил крупнейший скандал в истории UFC

Что случилось

Наверное, никто не будет спорить, что Конор Макгрегор сейчас является самым популярным представителем единоборств в мире. Ирландец давно превзошел не только представителей MMA, но и боксеров.

Имя себе бородач из Дублина сделал не столько в клетке для боев, а за ее пределами - благодаря своему эпатажному поведению. Он устраивал яростные словесные баталии с соперниками, во время его пресс-конференций летали бутылки и казалось, что Макгрегор уже больше ничем не удивит.

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Но ирландец превзошел самого себя и устроил самый громкий скандал в истории UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата).

5 апреля в Нью-Йорке Конор МакГрегор вместе с десятком членов своей команды появился на стоянке арены Barclays Center, где проходила пресс-конференция участников шоу UFC-223, которое состоится 7 апреля в Бруклине.

Молодчики атаковали автобус в котором, наряду с другими бойцами, находился россиянин Хабиб Нурмагомедов. В ход пошло все, что попадалось под руку. Макгрегор попытался разбить стекло автобуса металлической оградой, потом швырнул мусорную урну, в конце концов подхватил огромную тележку и наконец добился своего. Боковое стекло разлетелось вдребезги, а в салоне пролилась кровь.

Какими оказались последствия

В конечном итоге, главный объект атаки - Нурмагомедов - остался невредимым. Пострадали два других бойца UFC. Американец Майкл Кьеза ранил разбитым стеклом щеку, а еще у одного спортсмена из США - Рея Борга оказался поврежденным глаз. Поединки обоих бойцов в UFC 223 пришлось отменить. Отстранили от участия в шоу и Артема Лобова, спарринг-партнера ирландца - за то, что участвовал в нападении.

Самого же Конора Макгрегора арестовала полиция. Бойцу предъявлены обвинения по трем пунктам - ирландец нанес телесные повреждения Кьеза и Долга, ударил в ходе схватки еще одного человека и нанес ущерб автобусу на $ 8 тыс.

Что стало причиной нападения

Хабиб Нурмагомедов

Инцидент произошел из-за Артема Лобова - россиянина с ирландским паспортом, который давно помогает Макгрегору готовиться к боям и является членом его команды. На днях между Лобовым и Хабибом Нурмагомедовым произошел конфликт.

В сеть попало видео, на котором бойцы говорят на повышенных тонах в одном из отелей Нью-Йорка. Нурмагомедов в компании десяти соратников ведет себя агрессивно и в один из моментов отвешивает Лобову пинок.

Дагестанца разозлило интервью, в котором Лобов обвинил его в трусости и том, что Нурмагомедов снимается с боев даже из-за малейших повреждений.

После того, как видео инцидента выложили в сеть, Макгрегора начали задевать упреками, что он не вступился за своего друга. Ирландец не заставил долго ждать - он прилетел в Нью-Йорк, где Нурмагомедов должен был драться с Максом Холлуеем и устроил погром.

Какой была реакция

Макгрегор и Уайт

Вскоре после нападения на автобус, Хабиб Нурмагомедов, которого даже в России недолюбливают за криминальное окружение и вызывающее поведение, предложил Конору Макгрегору немедленно выяснить отношения.

"Бруклин - это гангстерское место. Ты хочешь поговорить со мной? Скажи, куда мне прийти. Я приду без проблем", - пообещал Нурмагомедов.

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Известный боец ​​MMA Нейт Диас обвинил в скандале самого россиянина, который унизил друга Макгрегора - Лобова.

"Он не должен был наезжать на этого парня, когда тот был один. И после этого он ждет, что его оставят в покое и не будут за это нападать. А потом остается в автобусе. Ребята получили свое", - написал Диас в twitter.

А вот президент UFC Дана Уайт выглядел разъяренным выходкой Конора Макгрегора и назвал нападение отвратительным.

"Они ворвались в здание, прорвались на парковку и напали на автобус с мусорными баками и тележками. Это самая отвратительная вещь, которая случалась в истории организации", - сказал Уайт, который в свое время открыл миру Макгрегора и превратил его в главную звезду UFC.

Чего ждать дальше

Макгрегор и Мейвезер

Впрочем, существует большая вероятность, что Дана Уайт, произнося громкие заявления, только хорошо играл роль разъяренного праведника.

В частности, New York Post в своей публикации предполагает, что экшн с атакой на автобус - это обычный спектакль. Срежиссированный для раскрутки потенциального боя ирландца против Нурмагомедова. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что Макгрегору и компании удалось прорваться на парковку многотысячной спортивной арены, которая строго охраняется.

Конору Магрегору, в любом случае, было необходимо напомнить о себе, ведь последний раз он выходил в Октагон еще в 2016 году. А недавно у ирландца, из-за длительного простоя, отобрали чемпионский титул UFC.

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Макгрегор только почувствовал вкус больших денег и готов ради гонораров на любые выходки. Если он не заработает на бое с Нурмагомедовым, то сделает это в поединке с Флойдом Мейвезером. В прошлом году они собрали рекордную кассу в $600 млн своим боксерским боем, в котором победил американец. А сейчас ведут переговоры о реванше по правилам смешанных единоборств. Так что в проигрыше Макгрегор не останется в любом случае.