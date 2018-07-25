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Игрок "Динамо" отказался идти в "Сантос" из-за зарплаты


фото: UA-Football
Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес отказался переходить в бразильский "Сантос" из-за неудовлетворенности зарплатой

Об этом сообщает gazetaesportiva.com.

Агент парагвайца Исидоро Хименес заявил, что "Сантос" не готов платить зарплату Гонсалесу, которую он получает в "Динамо".

"В телефонном разговоре президент "Сантоса" был готов платить Дерлису зарплату, которую он получал в "Динамо". В полном объеме. Это стало для нас сюрпризом, но как только мы прилетели на переговоры, все изменилось. Мы прождали четыре дня, но ничего происходило. В понедельник я уже был готов платить Гонсалесу 50% от его зарплаты, однако клуб не согласился на такие условия", - сказал агент.

По неофициальной информации Дерлис Гонсалес получает в "Динамо" наибольшую зарплату среди всех футболистов и зарабатывает 1,5 млн евро в год.

 

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