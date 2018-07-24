В "Динамо" переходит еще один бразилец

24 июля, 2018, 12:19

Киевское "Динамо" меняет парагвайца Дерлиса Гонсалеса на бразильца Витора Буэно

Об этом сообщает FootballHub.

Витор Буэно уже вылетел в Украину, и в ближайшее время заключит соглашение с киевлянами. Ожидается, что "Динамо" обменяет бразильца из "Сантоса" на Дерлиса Гонсалеса, который выражал желание покинуть киевский клуб. Буэно будет находиться в Киеве на правах аренды один сезон.

23-летний Витор Буэно играет на позиции центрального атакующего полузащитника, а также вингера и способен сыграть на обоих флангах. Кроме "Сантоса" выступал за "Ботафого".

Дерлис Гонсалес в прошлом сезоне отыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.