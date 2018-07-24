В "Динамо" переходит еще один бразилец
24 июля, 2018, 12:19
Киевское "Динамо" меняет парагвайца Дерлиса Гонсалеса на бразильца Витора Буэно
Об этом сообщает FootballHub.
Витор Буэно уже вылетел в Украину, и в ближайшее время заключит соглашение с киевлянами. Ожидается, что "Динамо" обменяет бразильца из "Сантоса" на Дерлиса Гонсалеса, который выражал желание покинуть киевский клуб. Буэно будет находиться в Киеве на правах аренды один сезон.
23-летний Витор Буэно играет на позиции центрального атакующего полузащитника, а также вингера и способен сыграть на обоих флангах. Кроме "Сантоса" выступал за "Ботафого".
Дерлис Гонсалес в прошлом сезоне отыграл за "Динамо" в разных турнирах 33 матча, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
- Этим летом в "Динамо" уже перешли два бразильца - защитник бразильского "Атлетико Паранаэнсе" Сидклей и хавбек "Палмейраса" Че Че.
- 23 июля "Динамо" арендовало голкипера Максима Коваля "Аль-Фатеху" из Саудовской Аравии.
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