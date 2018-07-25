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Террористы-смертники совершили массовую атаку в Сирии, погибли 38 человек


фото: SANA
Террористы-смертники совершили несколько атак в сирийском городе Эс-Сувейде и прилегающих поселках, в результате чего погибли по меньшей мере 38 человек

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на слова руководителя управления здравоохранения.

Отмечается, что террорист-смертник взорвал себя возле рынка, в то время как боевики группировки "Исламское государство" совершили нападение на ряд поселков на северо-востоке.

Сейчас известно, что жертвами атаки стали 38 человек, еще 37 человек получили ранения. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение.

 

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