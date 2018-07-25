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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Iridium NEXT

SpaceX запустила на орбиту Земли многоразовую ракету-носитель Falcon 9 Block 5 с телекоммуникационным спутником Iridium NEXT

Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск состоялся в 14:39 по киевскому времени с базы Ванденберг. Предполагается, что спутники Iridium NEXT постепенно заменит на низкой околоземной орбите устаревшие Iridium. Всего будет выпущен 81 спутник, из которых 75 отправят в космос, а остальные останутся в резерве.

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  • Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
  • Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
  • Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, в котором на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.

 

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