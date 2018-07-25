SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником Iridium NEXT

25 июля, 2018, 16:00

SpaceX запустила на орбиту Земли многоразовую ракету-носитель Falcon 9 Block 5 с телекоммуникационным спутником Iridium NEXT

Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск состоялся в 14:39 по киевскому времени с базы Ванденберг. Предполагается, что спутники Iridium NEXT постепенно заменит на низкой околоземной орбите устаревшие Iridium. Всего будет выпущен 81 спутник, из которых 75 отправят в космос, а остальные останутся в резерве.

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