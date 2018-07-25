Смертельное ДТП в Киеве на Дорогожичах: водителю объявили подозрение
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
Авария случилась на перекрестке ул. Щусева и вул. Елены Телиги. В прокуратуре уточнили, что подозреваемый, двигаясь на автомобиле Nissan, не остановился на запрещающий красный сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с Renault Kangoo.
В результате столкновения одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы. От удара автомобиля один пешеход погиб на месте, еще одну женщину госпитализировали с многочисленными травмами.
Также в результате ДТП получили травмы водитель и пассажир Renault Kangoo.
Подозрение водителю Nissan объявили за ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего или тяжкое телесное повреждение). Водителя задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве авто сбило пешеходов на тротуаре.
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