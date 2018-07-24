В Киеве произошло смертельное ДТП: авто вылетело на тротуар с пешеходами
Об этом повдомляє пресс-служба полиции Киева.
Установлено, что в результате столкновения двух иномарок одну из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате один человек погиб, других пострадавших забрала "скорая": им оказывается экстренная медицинская помощь.
Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские с целью установления причин и обстоятельств ДТП.
- Напомним, ночью 23 июля на трассе "Киев-Одесса" произошло ДТП, двое человек погибло.
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