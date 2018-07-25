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Оккупанты на Донбассе обстреляли Объединенные силы из запрещенного оружия, ранен украинский военный


фото: pressjfo.news
В среду, 25 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики 6 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе один раз из тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Террористы открывали прицельный огонь по большей части из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Опытное, Лебединское и Станица Луганская.

Кроме того, защитников Песков оккупанты обстреляли из 120-мм миномета.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

  • Напомним, в течение суток 24 июля российские боевики 33 раза обстреляли позиции украинских военных, в том числе из запрещенной тяжелой артиллерии.
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