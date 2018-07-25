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На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты палят из артиллерийских систем

В течение минувших суток российские наемники 33 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, потерь среди бойцов ООС не было

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, враги 33 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.

Российские оккупационные войска стреляли по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкиного.

Позиции вблизи Водяного накрыли огнем из миномета калибром 120 мм, возле Новотроицкого - из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

"За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, один оккупант получил ранения", - отметили в ведомстве.

В течение текущих суток оккупанты уже дважды обстреляли позиции украинских защитников у Луганского и Южного.

 

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