На Донбассе не утихают обстрелы: оккупанты палят из артиллерийских систем
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой, враги 33 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 3 раза из тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями.
Российские оккупационные войска стреляли по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Южного, Новгородского, Железного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкиного.
Позиции вблизи Водяного накрыли огнем из миномета калибром 120 мм, возле Новотроицкого - из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.
"За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, один оккупант получил ранения", - отметили в ведомстве.
В течение текущих суток оккупанты уже дважды обстреляли позиции украинских защитников у Луганского и Южного.
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