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Нацбанк выпустил монету к 100-летию университета имени Гончара


фото: НБУ
Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету к 100-летию со дня основания Днепровского национального университета имени Олеся Гончара

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Посвященная заведению высшего образования ІV уровня аккредитации, многоотраслевому учебно-научному комплексу, спектр научных исследований которого охватывает все приоритетные направления развития науки и техники Украины. Выпускники Днепровского национального университета работают в различных отраслях хозяйства, возглавляют государственные институты, образовательные и научные структуры, производственные объединения, культурные центры, средства массовой информации", - говорится в сообщении.

Монета номиналом в 2 гривны была выпущена в рамках серии "Высшие учебные заведения Украины". Их тираж составляет 30 тысяч.

На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись УКРАИНА; на фоне стилизованной схемы цифра 100, нули которой изображены в виде ромбов, внутри одного из них - спутник и надпись ДНУ; под надписью 100 - книга - символ знаний, внизу номинал "две гривны", справа на зеркальном фоне-год чеканки монеты 2018, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен один из корпусов университета, справа годы - 1918/2018, по четырем сторонам ромба на зеркальном фоне надписи: Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.

 

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