Нацбанк выпустил монету к 100-летию университета имени Гончара
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Посвященная заведению высшего образования ІV уровня аккредитации, многоотраслевому учебно-научному комплексу, спектр научных исследований которого охватывает все приоритетные направления развития науки и техники Украины. Выпускники Днепровского национального университета работают в различных отраслях хозяйства, возглавляют государственные институты, образовательные и научные структуры, производственные объединения, культурные центры, средства массовой информации", - говорится в сообщении.
Монета номиналом в 2 гривны была выпущена в рамках серии "Высшие учебные заведения Украины". Их тираж составляет 30 тысяч.
На аверсе монеты размещен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись УКРАИНА; на фоне стилизованной схемы цифра 100, нули которой изображены в виде ромбов, внутри одного из них - спутник и надпись ДНУ; под надписью 100 - книга - символ знаний, внизу номинал "две гривны", справа на зеркальном фоне-год чеканки монеты 2018, логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты на зеркальном фоне размещен один из корпусов университета, справа годы - 1918/2018, по четырем сторонам ромба на зеркальном фоне надписи: Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара.
- Напомним, в Нацбанке презентовали новый дизайн купюры в 20 гривен.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-