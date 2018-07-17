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В Нацбанке презентовали новый дизайн купюры в 20 гривен. Как она выглядит


фото: НБУ
Во вторник, 17 июля, в Национальном банке Украины состоялась презентация обновленной купюры номиналом в 20 гривен

Об этом говорится в сюжете Еспресо.

"В обращение новая банкнота поступит 25 сентября. В первую очередь планируется напечатать 5 миллионов новеньких банкнот, однако в оборот они будут вводиться постепенно. Так же старые "двадцатки" будут параллельно функционировать, сейчас их в обороте около 127 миллионов, однако они существенно изношены", - сообщает корреспондент Еспресо.

На новой банкноте потрет Франко смещен ближе к центру, но сзади она осталась неизменной - там изображена Львовская опера.

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В Нацбанке отметили, что существенно улучшили ультракрасную защиту банкноты и применили более рельефную печать.

После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты предыдущего образца на новые.

В будущем планируют обновить также купюры номиналом 50 и 200 гривен. До этого обновили уже 100 и 500 гривен.

На сайте НБУ отмечают, что в целом в связи с физическим износом банкнот гривны Нацбанк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен. Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд гривен, в том числе банкнот номиналом 20 гривен – 72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд гривен. Это – почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.

 
 
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