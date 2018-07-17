В Нацбанке презентовали новый дизайн купюры в 20 гривен. Как она выглядит
Об этом говорится в сюжете Еспресо.
"В обращение новая банкнота поступит 25 сентября. В первую очередь планируется напечатать 5 миллионов новеньких банкнот, однако в оборот они будут вводиться постепенно. Так же старые "двадцатки" будут параллельно функционировать, сейчас их в обороте около 127 миллионов, однако они существенно изношены", - сообщает корреспондент Еспресо.
На новой банкноте потрет Франко смещен ближе к центру, но сзади она осталась неизменной - там изображена Львовская опера.
В Нацбанке отметили, что существенно улучшили ультракрасную защиту банкноты и применили более рельефную печать.
После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно будет обменивать банкноты предыдущего образца на новые.
В будущем планируют обновить также купюры номиналом 50 и 200 гривен. До этого обновили уже 100 и 500 гривен.
На сайте НБУ отмечают, что в целом в связи с физическим износом банкнот гривны Нацбанк ежегодно изымает около 800 млн штук банкнот всех номиналов. Почти половину из них составляют именно банкноты низких номиналов от 1 до 20 гривен. Например, в прошлом году Национальный банк изъял из обращения изношенные и значительно изношенные банкноты общим количеством 749 млн штук на сумму 48 млрд гривен, в том числе банкнот номиналом 20 гривен – 72 млн штук на сумму почти 1,5 млрд гривен. Это – почти 10% от общего количества изъятых из обращения изношенных и значительно изношенных банкнот.
- Напомним, Национальный банк Украины выпустил около 7 млн монет номиналом 1-2 гривны. Их ввели в обращение с 27 апреля.
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