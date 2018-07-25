 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине столкнулись маршрутка и грузовик: троих госпитализировали


фото: Нацполіція
В результате ДТП на Харьковщине трое пассажиров получили незначительные повреждения, их госпитализировали в Харьковскую городскую больницу

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло 25 июля около 07:30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. По адресу произошло столкновение маршрутного автобуса "Конный рынок - Бабаи-1" и грузового автомобиля MAN. Водители автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали и в оказании медицинской помощи не нуждались.

Однако незначительные повреждения получили трое пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи. Отмечается, что состояние их здоровья сейчас удовлетворительное.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июля, 2018 среда

больше новостей

25 июля, 2018 среда

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать