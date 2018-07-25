На Харьковщине столкнулись маршрутка и грузовик: троих госпитализировали
25 июля, 2018, 15:02
В результате ДТП на Харьковщине трое пассажиров получили незначительные повреждения, их госпитализировали в Харьковскую городскую больницу
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
ДТП произошло 25 июля около 07:30 на Симферопольском шоссе в Харьковском районе. По адресу произошло столкновение маршрутного автобуса "Конный рынок - Бабаи-1" и грузового автомобиля MAN. Водители автомобилей, 34 и 35 лет, не пострадали и в оказании медицинской помощи не нуждались.
Однако незначительные повреждения получили трое пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой неотложной медицинской помощи. Отмечается, что состояние их здоровья сейчас удовлетворительное.
- Недавно во Львове на улице Тарнавского столкнулись маршрутка и легковушка, в результате чего пострадали три человека.
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