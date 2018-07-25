Гвардиола рассказал о будущем Зинченко в "Манчестер Сити"
25 июля, 2018, 10:54
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, на какой позиции может использовать украинца Александра Зинченко в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Sky Sports.
По словам испанского тренера, если Зинченко останется в "Ман Сити", то сможет побороться за место в центре полузащиты.
"Скауты всегда ищут игроков на все позиции. В центре полузащиты у нас достаточно игроков. Там есть Фернандиньо, который останется в команде еще на год. Илкай Гюндоган и Фабиан Делфи могут там сыграть. Зинченко, если останется, тоже может сыграть на этой позиции", - сказал Гвардиола.
В прошлом сезоне Александр Зинченко выступал за "Манчестер Сити" на непривычной для него позиции левого защитника, сыграл 14 матчей и стал вместе с командой чемпионом Англии.
- Накануне украинский футболист заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити", чтобы иметь больше игровой практики.
- Украинец может продолжить карьеру в других английских клубах - "Фулхэме", или "Вулвергемптоне".
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