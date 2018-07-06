"Манчестер Сити" продает украинского футболиста Зинченко

6 июля, 2018, 09:19

"Манчестер Сити" продает украинца Александр Зинченко другому английскому клубу

Об этом в twitter сообщил известный английский обозреватель Тим Нэш.

Зинченко продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне", который уже согласовал детали трансфера из "Манчестер Сити". Полузащитник обойдется новичкам Премьер-лиги 12 млн фунтов, а с разнообразными бонусами его стоимость может достичь 16 млн фунтов.

21-летний Александр Зинченко, который начал заниматься футболом в Радомышле на Житомирщине, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. Выступал за российскую "Уфу" и голландский ПСВ, в котором "Ман Сити" отдавал футболиста в аренду.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

. @Wolves have agreed a £16m deal with @ManCity for left wing back Olegsandr Zinchenko. A fee of an initial £12m rising to £16m with add-ons is in place between the clubs. — Tim Nash (@TimNash_1) 5 июля 2018 г.