"Манчестер Сити" продает украинского футболиста Зинченко
Об этом в twitter сообщил известный английский обозреватель Тим Нэш.
Зинченко продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне", который уже согласовал детали трансфера из "Манчестер Сити". Полузащитник обойдется новичкам Премьер-лиги 12 млн фунтов, а с разнообразными бонусами его стоимость может достичь 16 млн фунтов.
21-летний Александр Зинченко, который начал заниматься футболом в Радомышле на Житомирщине, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. Выступал за российскую "Уфу" и голландский ПСВ, в котором "Ман Сити" отдавал футболиста в аренду.
В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.
. @Wolves have agreed a £16m deal with @ManCity for left wing back Olegsandr Zinchenko. A fee of an initial £12m rising to £16m with add-ons is in place between the clubs.— Tim Nash (@TimNash_1) 5 июля 2018 г.
- В прошлом сезоне "Вулверхэмптон" победил в Чемпионшипе и вернулся в сильнейший английский дивизион.
- В 2003-2004 годах за "Вулверххемптон" в Премьер-лиге играл другой украинский футболист Олег Лужный.
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