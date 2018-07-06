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"Манчестер Сити" продает украинского футболиста Зинченко


фото: champion.com.ua
"Манчестер Сити" продает украинца Александр Зинченко другому английскому клубу

Об этом в twitter сообщил известный английский обозреватель Тим Нэш.

Зинченко продолжит карьеру в "Вулверхэмптоне", который уже согласовал детали трансфера из "Манчестер Сити". Полузащитник обойдется новичкам Премьер-лиги 12 млн фунтов, а с разнообразными бонусами его стоимость может достичь 16 млн фунтов.

21-летний Александр Зинченко, который начал заниматься футболом в Радомышле на Житомирщине, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. Выступал за российскую "Уфу" и голландский ПСВ, в котором "Ман Сити" отдавал футболиста в аренду.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника и стал чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

  • В прошлом сезоне "Вулверхэмптон" победил в Чемпионшипе и вернулся в сильнейший английский дивизион.
  • В 2003-2004 годах за "Вулверххемптон" в Премьер-лиге играл другой украинский футболист Олег Лужный.

 

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