Генсек ОБСЕ Гремингер едет на Донбасс

25 июля, 2018, 18:05

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремінгер на этой неделе приедет на восток Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В рамках своей поездки на восток Украины господин Гремингер будет говорить о роли ОБСЕ и ее деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

27 июля Гремингер проведет брифинг в Краматорске.

Швейцарский дипломат Томас Гремингер стал генеральным секретарем ОБСЕ в 2017 году. Он является руководителем административного аппарата ОБСЕ, возглавляет секретариат и действует как представитель председателя организации.

ВНИМАНИЮ СМИ: В пятницу, 27 июля, Генеральный секретарь #ОБСЕ Томас Гремингер проведет пресс-брифинг в Краматорске. Больше информации: https://t.co/AAz2ZSqW0L — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 25 июля 2018 г.