Генсек ОБСЕ Гремингер едет на Донбасс
25 июля, 2018, 18:05
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремінгер на этой неделе приедет на восток Украины
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"В рамках своей поездки на восток Украины господин Гремингер будет говорить о роли ОБСЕ и ее деятельность в Украине", - говорится в сообщении.
27 июля Гремингер проведет брифинг в Краматорске.
Швейцарский дипломат Томас Гремингер стал генеральным секретарем ОБСЕ в 2017 году. Он является руководителем административного аппарата ОБСЕ, возглавляет секретариат и действует как представитель председателя организации.
ВНИМАНИЮ СМИ: В пятницу, 27 июля, Генеральный секретарь #ОБСЕ Томас Гремингер проведет пресс-брифинг в Краматорске. Больше информации: https://t.co/AAz2ZSqW0L— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 25 июля 2018 г.
- Напомним, ранее немецкая телепрограмма FAKT опубликовала расследование, согласно которому сотрудник СММ ОБСЕ передавал российской ФСБ внутренними отчеты миссии и досье на ее членов, а также данные о коммуникации заместителя главы миссии Александера Хуга.
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