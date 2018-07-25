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Генсек ОБСЕ Гремингер едет на Донбасс


фото: frontnews
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремінгер на этой неделе приедет на восток Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"В рамках своей поездки на восток Украины господин Гремингер будет говорить о роли ОБСЕ и ее деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

27 июля Гремингер проведет брифинг в Краматорске.

Швейцарский дипломат Томас Гремингер стал генеральным секретарем ОБСЕ в 2017 году. Он является руководителем административного аппарата ОБСЕ, возглавляет секретариат и действует как представитель председателя организации.

  • Напомним, ранее немецкая телепрограмма FAKT опубликовала расследование, согласно которому сотрудник СММ ОБСЕ передавал российской ФСБ внутренними отчеты миссии и досье на ее членов, а также данные о коммуникации заместителя главы миссии Александера Хуга.
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