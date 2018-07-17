Сотрудник специальной миссии ОБСЕ передал россиянам досье на наблюдателей, - СМИ

17 июля, 2018, 21:42

В распоряжении российской разведки оказались внутренние документы наблюдателей СММ ОБСЕ в Украине

Речь, в частности, идет о внутренних отчетах миссии по событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также данные по коммуникации заместителя главы СММ Александра Хуга, говорится в расследовании ARD magazine Fakt.

Среди этих документов оказались также мини-досье на членов миссии. В досье описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное. По данным расследования, документы, возможно, были переданы российской стороне одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

"Мы также очень обеспокоены любым нарушением нашей безопасности", - заявил заместитель главы СММ Александр Хуг.

Как сообщила пресс-служба миссии ОБСЕ в Facebook, планируется изучить эту информацию.

«Специальной мониторинговой миссии в Украине известно о репортаже общественного вещания Германии. Миссия обеспокоена любым возможным нарушением безопасности и намерена тщательно изучить все заявления в соответствии с установленными процедурами», - говорится в заявлении.