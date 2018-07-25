ФИФА назвала претендентов на титул лучшего футболиста 2018 года
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
На звание футболиста года претендуют:
Эден Азар ( "Челси", Бельгия), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити", Бельгия), Рафаэль Варан ( "Реал", Франция), Гризманн ( "Атлетико", Франция), Кейн ( "Тоттенхэм", Англия ), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Лука Модрич ( "Реал", Хорватия), Криштиану Роналду ( "Реал" / "Ювентус", Португалия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет ).
В прошлом сезоне лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал португалец Криштану Роналду, который также получил другой престижный трофей - "Золотой мяч" журнала France Football.
OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA men's Player 2018:— FIFA.com (@FIFAcom) 24 июля 2018 г.
Cristiano Ronaldo
Kevin De Bruyne
Antoine Griezmann
Eden Hazard
Harry Kane
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Luka Modric
Mohamed Salah
Raphael Varane
For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d
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