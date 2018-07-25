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ФИФА назвала претендентов на титул лучшего футболиста 2018 года


фото: fifa.com
ФИФА объявила имена 10 претендентов на звание лучшего футболиста мира 2018 года

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

На звание футболиста года претендуют:

Эден Азар ( "Челси", Бельгия), Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити", Бельгия), Рафаэль Варан ( "Реал", Франция), Гризманн ( "Атлетико", Франция), Кейн ( "Тоттенхэм", Англия ), Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция), Лионель Месси ( "Барселона", Аргентина), Лука Модрич ( "Реал", Хорватия), Криштиану Роналду ( "Реал" / "Ювентус", Португалия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет ).

В прошлом сезоне лучшим футболистом мира по версии ФИФА стал португалец Криштану Роналду, который также получил другой престижный трофей - "Золотой мяч" журнала France Football.

 

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