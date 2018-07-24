Смертельное ДТП в Харькове: суд отказал обвиняемым в домашнем аресте

24 июля, 2018, 22:55

Киевский райсуд Харькова продлил на 60 дней содержания под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, которых обвиняют в смертельном ДТП в центре Харькова, случившемся 18 октября 2017 года и приведшем к гибели шести человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Адвокаты обвиняемых требовали отпустить их клиентов под домашний арест, прокуратура считает, что существует риск их бегства и сокрытия от правосудия.

"Мы считаем, что риски сохранились, особенно в части, которая касается того, что обвиняемые могут скрыться от суда. По делу допрошены еще не все, поэтому есть риск влияния. Поэтому обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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Адвокат Зайцевой Юлия Козырь выразила сомнение в таких рисках и отметила, что у ее подзащитной ухудшилось здоровье. Адвокат Дронова Сергей Перепелица также выразил сомнение в названных прокуратурой рисках и попросил назначить его клиенту круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, а сам Дронов сослался также на необходимость ухода за тяжелобольной 82-летней матерью.

Суд признал позицию прокуратуры убедительнее и оставил обоих обвиняемых под стражей. Следующее заседание назначено на 31 июля.