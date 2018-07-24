Смертельное ДТП в Харькове: суд отказал обвиняемым в домашнем аресте
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Адвокаты обвиняемых требовали отпустить их клиентов под домашний арест, прокуратура считает, что существует риск их бегства и сокрытия от правосудия.
"Мы считаем, что риски сохранились, особенно в части, которая касается того, что обвиняемые могут скрыться от суда. По делу допрошены еще не все, поэтому есть риск влияния. Поэтому обвинение потребовало продлить содержание под стражей обоих обвиняемых", - сообщили в прокуратуре Харьковской области.
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Адвокат Зайцевой Юлия Козырь выразила сомнение в таких рисках и отметила, что у ее подзащитной ухудшилось здоровье. Адвокат Дронова Сергей Перепелица также выразил сомнение в названных прокуратурой рисках и попросил назначить его клиенту круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета, а сам Дронов сослался также на необходимость ухода за тяжелобольной 82-летней матерью.
Суд признал позицию прокуратуры убедительнее и оставил обоих обвиняемых под стражей. Следующее заседание назначено на 31 июля.
- Напомним, вечером 18 октября в Харькове после столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 6 пострадали. Харьковские правоохранители задержали предполагаемую виновницу аварии. Ею оказалась 20-летняя водитель Lexus Елена Зайцева. Зайцеву протяжении 2 лет 8 раз задерживали за нарушение правил.
- Позже появилось видео, как Lexus въезжает в толпу.
- Защита Зайцевой перекладывает ответственность на другого водителя. Водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов утверждает, что когда он практически пересек перекресток, в него въехал Lexus. Прокуратура считает, что в ДТП виновны оба водителя.
- Экспертиза обнаружила следы кодеина в крови Зайцевой. Адвокат говорит, что нет доказательств наркотического опьянения Зайцевой.
- Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП. Полиция начала расследование в отношении автошколы, где училась Зайцева. В деле Зайцевой исчез один из ключевых свидетелей.
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