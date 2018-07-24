 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Укрзализныця" планирует ввести единые железнодорожно-автобусные билеты в Буковель

"Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по продаже на определенное направление единого билета, включающего проезд несколькими видами транспорта

Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает "РБК-Украина".

"Например, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект уже этой зимой", - сказал Кравцов.

В дальнейшем "Укрзализныця" также планирует ввести единый билет с авиасообщением через аэропорт "Борисполь".

"Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт "Борисполь". В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет", - добавил Кравцов.

  • Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск поезда "четырех столиц", который будет ходить из Киева через Минск и Вильнюс в Ригу.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июля, 2018 вторник

больше новостей

24 июля, 2018 вторник

23 июля, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать