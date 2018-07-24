"Укрзализныця" планирует ввести единые железнодорожно-автобусные билеты в Буковель

24 июля, 2018, 22:35

"Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по продаже на определенное направление единого билета, включающего проезд несколькими видами транспорта

Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает "РБК-Украина".

"Например, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект уже этой зимой", - сказал Кравцов.

В дальнейшем "Укрзализныця" также планирует ввести единый билет с авиасообщением через аэропорт "Борисполь".

"Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт "Борисполь". В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет", - добавил Кравцов.