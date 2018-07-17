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Омелян рассказал, когда запустят прямой поезд из Киева в Ригу

28 сентября "Укрзализныця" запустит поезд "четырех столиц", который свяжет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Мы имеем состав четырех столиц (Рига - Вильнюс - Минск - Киев), который стартует 28 сентября из Киева. Мы будем иметь прямое авиационное сообщение между Вильнюсом и Львовом и ряд других перспективных проектов", - заявил министр Владимир Омелян на брифинге по результатам пленарного заседания Межправительственной украинско-литовской комиссии.

Он добавил, что товарооборот между Украиной и Литвой активно растет: по итогам 2017 года рост почти 40% и есть дальнейшее увеличение.

"Инвестиционный климат в Украине имеет положительные тенденции. Я думаю, что прогресс, который мы планируем осуществить в транспорте, соединив наши страны авиацией и поездами, откроет еще больше возможностей нашим гражданам приехать и увидеть прекрасное государство Украину, а украинцам - Литву", - отметил министр экономики Литовской Республики Виргиниюс Синкявичюс.

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