Оккупанты обстреляли Объединенные силы из БМП и противотанковых гранатометов
24 июля, 2018, 19:18
Во вторник, 24 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям вблизи населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Павлополь.
Во время вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.
- Напомним, в течение суток 23 июля двое бойцов ООС получили ранения в ходе боевых действий.
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