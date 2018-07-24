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Оккупанты обстреляли Объединенные силы из БМП и противотанковых гранатометов

Во вторник, 24 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям вблизи населенных пунктов Крымское, Золотое, Южное, Павлополь.

Во время вражеских обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

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