В зоне ООС получили ранения двое украинских бойцов, потери оккупантов - 4 человека

24 июля, 2018, 07:28

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враг 21 раз открывал огонь по позициям украинской армии, в том числе 3 раза из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били по позициям у Крымского, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Талаквки, Павлополя, Водяного и Широкино.

Украинские защитники попали под обстрелы из 82-мм минометов вблизи Крымского и Лебединского, а возле Талаковки - из 120-мм миномета.

"Вчера, в результате боевых действий врага, двое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки, 4 оккупанта получили ранения", - отметили в ведомстве.

24 июля противники уже 4 раза открывали огонь по позициям возле Авдеевки, Марьинки и Павлополя, а защитников Водяного обстреляли из ПТУР и запрещенного 120-мм миномета.