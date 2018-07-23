В зоне ООС не стихают обстрелы: ранен боец ВСУ, потери врагов - 2 человека

23 июля, 2018, 07:45

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги 15 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные били по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.

"Вследствие боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня потивник уже дважды накрыл огнем позиции украинских защитников возле Майорска и Широкино.