В зоне ООС не стихают обстрелы: ранен боец ВСУ, потери врагов - 2 человека
23 июля, 2018, 07:45
В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враги 15 раз открывали огонь по позициям украинской армии.
Российские оккупационные били по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцевого, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино.
"Вследствие боевых действий врага один наш военнослужащий получил ранения. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения", - отметили в ведомстве.
Сегодня потивник уже дважды накрыл огнем позиции украинских защитников возле Майорска и Широкино.
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