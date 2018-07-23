Следственный комитет РФ взялся за литовских судей и прокуроров

23 июля, 2018, 15:39

Следственный комитет России инициировал уголовное преследование нескольких литовских судей и прокуроров, которые расследуют дела против российских военнослужащих в отношении событий 1991 года, в ходе которых советское руководство пыталось насильственными методами вернуть Литву в состав СССР

Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, пишет "Интерфакс".

В российском Следственном комитете обвиняют литовских судей и прокуроров в том, что они привлекают к ответственности "заведомо невиновных".

По данным литовской стороны, в январе 1991 года при попытке руководства СССР подавить народное сопротивление Литвы, которая уже объявила о независимости, в результате действий советских военных погибли 14 человек, еще более тысячи пострадали.

По данным российского ведомства, с 2006 года должностные лица Генпрокуратуры и суда Литвы осуществляют уголовное преследование в отношении 60 бывших военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых сегодня являются гражданами России. Многие из них были заочно арестованы и объявлены в розыск.

"Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда имеют незаконный характер, поскольку вышеуказанные события в Вильнюсе происходили в тот период, когда Литва входила в состав СССР, и военные подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР", - заявила Петренко.

Кроме того, в Следственном комитете РФ считают, что выдвинутое против граждан РФ обвинение не подтверждено объективными доказательствами.

Глава МИД Литвы в своем Twitter назвал действия РФ очередной попыткой переписать историю.