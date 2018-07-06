Суд оправдал жесткие комментарии сотрудника мэрии Вильнюса о россиянах

6 июля, 2018, 16:38

Участковый суд столицы Литвы оправдал старшего специалиста отдела общественного порядка Вильнюсского городского самоуправления Дарюса Келы по обвинению в разжигании ненависти к российскому народу

Об этом пишет Delfi.

Келу обвиняли в связи с комментариями, которые он ранее написал к статьям о военном конфликте в Украине и российских военных учениях в Калининградской области.

Судья Робертас Райнис объявил, что Кела не совершил действий, имеющих признаки преступления. Суд, основываясь на выводах специалистов, отмечает в постановлении, что основная часть комментариев Келы была направлена не против российского народа, а его части — военных, совершивших и совершающих преступления,

"В публичном пространстве всеми признано, что Российская Федерация оккупировала и аннексировала территорию другого, Украинского государства — Крымский полуостров, организовала и принимала участие в вооруженном конфликте на территории востока Украины, за что в отношении нее применяются политические и экономические санкции", - говорится в решении.

"Также признается, что РФ осуществляет агрессивную политику в отношении других государств, пропагандирует российский шовинизм, угрожает вооруженными конфликтами соседним государствам. Президент Литовской Республики назвала РФ государством с признаками террористической организации, политологи называют ее страной с признаками "мягкого фашизма", а ее действия в Украине называются преступными", - говорится в постановлении суда.

Этот приговор не является окончательным и может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.

В комментарии в феврале 2017 года Кела писал, что Россия - враг Литвы и всего мира, страна нищеты, голода и неудачников, и она будет уничтожена. В других комментариях он называл россиян "кацапами", а Россию - "вонючей фашистской державой, которой руководит олигарх фюрер Путин".

В одном из комментариев он радуется, что на востоке Украины "были убиты кацапы, которые убили тысячи людей, поэтому сейчас телами кацапов в Украине засеяны поля, их не убирают, они там гниют на поле боя, но есть от них одна польза - трупы солдат выродившейся России удобряют украинскую землю".

Он также писал, что "от кацапа другой пользы и быть не может", поэтому Россия, которая оккупировала Украину, это "выродившийся поставщик трупов для Украины, а основной заказчик этих трупов - преступный фюрер Путин".

Кела свою вину не признал. Он заявил, что в комментариях писал не о российском народе, а о России как государстве и об агрессивной политике ее руководства.