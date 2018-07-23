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Оккупанты обстреляли силы ООС на Донетчине

В понедельник, 23 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики один раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское Донецкой области.

В результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, 22 июля террористы 15 раз обстреляли позиции сил ООС, один украинский военный получил ранения.

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