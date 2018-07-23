Оккупанты обстреляли силы ООС на Донетчине
23 июля, 2018, 18:41
В понедельник, 23 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики один раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Лебединское Донецкой области.
В результате обстрела никто из украинских военных не пострадал.
Напомним, 22 июля террористы 15 раз обстреляли позиции сил ООС, один украинский военный получил ранения.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-