Вещание на оккупированный Крым будет вестись на украинском только на 75%

22 июля, 2018, 11:26

С октября этого года украинские СМИ, которые ведут вещание на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также на территорию аннексированного Крыма, будут вести программы на 75% на украинском языке, сейчас закон позволяет осуществлять вещание на любом языке

Об этом сообщил в эфире радио Крым.Реалии член Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский.

"Сейчас закон позволяет вещание на любом языке, главное, чтобы это были украинские передачи, национальный продукт, европейский продукт, есть соответствующая квота европейского продукта. С октября языке ведения передач на 75% будет происходить именно на украинском языке. Мы вещаем не на те территории, которые мы украли в России, а на те, которые Россия украла в Украины. И украинский язык не является проблемной, я говорю вам это как крымчанин. Если вы получаете доступ к качественной журналистике, то язык не имеет значения", – отметил он.

Накануне сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телерадиовещания выдал новые разрешения на временное вещание по упрощенной процедуре на неподконтрольных территориях в Донецкой области и в Крыму. Разрешения на временное вещание получили: Черноморская телерадиокомпания (Чаплынка, Херсонская область), UA: Крым (Чаплынка, Херсонская область), 5 канал (Чаплынка, Херсонская область и Донецкая область), телеканал "Прямой" (Донецкая область), Свободное радио (Донецкая область), Страна ЧМ (Донецкая область). В январе 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который регулирует ускоренную выдачу временных разрешений на телерадиовещание "на территориях, наиболее уязвимых к внешнего негативного информационного воздействия".

Россия остановила вещание украинских СМИ на контролируемых ею территориях Украины – в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса. Украинские средства массовой информации ищут возможности донести свой сигнал до аудитории на неподконтрольной Киеву территории. От 4 сентября 2017 года в ФМ-диапазоне на частоте 105,9 МГц началось круглосуточное вещание Радио Крым.Реалии, которое также совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на аннексированный Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Для неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей от 23 января 2016 года проект Радио вещает Донбасс.Реалии, который имеет ФМ-покрытия в городах востока Украины и выходит на средних волнах Всемирной службы радио Украины (1431 кГц).