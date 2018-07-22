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В Марьинке из-за взрыва на улице пострадали двое граждан

В Марьинке Донецкой области в результате взрыва неизвестного предмета травмированы двое гражданских мужчин

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой полиции.

"В 11.15 в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями тела. Установлено, что один из потерпевших наступил на собственном дворе на взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45 и 43 - летние мужчины приехали к дому, в котором временно не проживают, чтобы проверить все ли на месте.

Пострадавшие находится в больнице Курахово. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

По факту открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

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