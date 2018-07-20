На Мариупольском направлении саперы обнаружили 25 российских противопехотных мин

20 июля, 2018, 21:11

25 российских противопехотных мин ПМН-2 сняли с местности украинские саперы у Водяного

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Недалеко от Водяного, что на Мариупольском направлении, несколько дней назад на взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий. После проведения инженерной разведки этого места военные инженеры обнаружили 25 российских противопехотных мин ПМН-2. Проверка местности на наличие взрывоопасных предметов продолжается.

Заметим, что противопехотные мины типа ПМН, согласно взятых Украиной международных обязательств согласно Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская Конвенция от 18 сентября 1997 года), в 1999 году уничтожены и не используются Вооруженными Силами Украины.

Поэтому эта находка является еще одним доказательством присутствия российского оружия на территории Украины. Этот факт задокументирован и будет использован как доказательство российской агрессии против Украины.