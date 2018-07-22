Самолет-разведчик британских ВВС кружил у берегов оккупированного РФ Крыма
22 июля, 2018, 19:21
Самолет Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку у берегов Крыма
Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.
Согласно сообщению, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр). На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережье Крыма.
- Как сообщалось, Россия проводит в Крыму учения с ракетными комплексами С-400.
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