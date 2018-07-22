 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Самолет-разведчик британских ВВС кружил у берегов оккупированного РФ Крыма

Самолет Военно-воздушных сил Великобритании провел разведку у берегов Крыма

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Согласно сообщению, воздушное судно с бортовым номером ZJ691 поднялось с британской военной базы Акротири (Кипр). На карте, опубликованной ресурсом, видно, что самолет дважды облетел побережье Крыма.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

больше новостей

22 июля, 2018 воскресенье

21 июля, 2018 суббота

20 июля, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать